Каземиро пропустит ближайший матч АПЛ из-за повреждения

Опорный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро не сможет принять участия в грядущем матче «красных дьяволов» в АПЛ с «Шеффилд Юнайтед».

«Каземиро отсутствовал на тренировке, поскольку по совету клуба остался в Бразилии для того, чтобы как можно быстрее восстановиться от небольшой проблемы, которая возникла у него во время матча за его страну. Он не сможет принять участия в субботней игре с «клинками», но, как ожидается, вернётся в Кэррингтон в начале следующей недели для того, чтобы возобновить тренировки. При этом он дисквалифицирован на матч Лиги чемпионов с «Копенгагеном», который пройдёт на «Олд Траффорд», из-за удаления в игре с «Галатасараем», — сказано в заявлении на официальном сайте «Манчестер Юнайтед».

Напомним, «красные дьяволы» сыграют с «Шеффилд Юнайтед» 21 октября. Матч начнётся в 21:00 мск.