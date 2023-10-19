Вратарь «Зенита» Кержаков поделился воспоминаниями о дебюте в Лиге чемпионов

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков поделился воспоминаниями о первом матче за клуб из Санкт-Петербурга в Лиге чемпионов.

«Второй матч за «Зенит» с «Гентом» в Лиге чемпионов? Это было невероятно круто! За полгода до той встречи мы сидели с пацанами в «Анжи», смотрели по телевизору Лигу чемпионов и говорили друг другу: «Представляете, каково это — стоять там и слушать гимн». Та музыка, вспоминаешь детство. И тут ты на поле, в составе родного клуба слушаешь гимн Лиги чемпионов. Реально мурашки по коже шли.

После матча со «Спартаком» Виллаш-Боаш говорит: «Давай, будь готов, посмотрим». Думал, если они решат, что с «Гентом» сыграют я, то пускай скажут об этом в день встречи, а не раньше. Лежу в гостиничном номере, уже собираюсь засыпать. И тут стук в дверь. Там Боаш. Спрашивает: «Ты готов завтра?» Я такой: «Конечно». И Андре: «Ну давай тогда, спокойной ночи». На удивление поспал достаточно крепко. А вот на следующий день уже прямо лежал — меня не трясло, но был в предвкушении. Если бы в мою кровать бросили зажжённую спичку, она бы там взорвалась (смеётся).

Во время матчей я очень хладнокровный? Ну не всегда. Источаю уверенность в себе, даже когда ошибаюсь? Периодами так бывает. Был отрезок в прошлом сезоне, когда возникали проблемы, но на то были свои причины. Пытаешься держать в себе. Перед первым матчем в Лиге чемпионов с «Гентом» парни подходили, подкалывали на обеде: «Ну что, трясёт? Не подходить к тебе, а то током ударит?» А ты, наоборот, хочешь показать, что всё нормально, хотя внутри всё клокочет, такой ураган бушует», — приводит слова Кержакова «Российская газета».