Камоцци: летом «Спартаку» лучше продать Шамара. Николсон — очень средний нападающий

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о ямайском нападающем красно-белых Шамаре Николсоне, который проводит нынешний сезон в аренде в «Клермоне».

«Думаю, летом «Спартаку» лучше продать Шамара Николсона, а не возвращать его. Стоит поискать ему команду, потому что это очень средний нападающий. Даже при дефиците атакующих игроков он не попадал бы в основу «Спартака». Но это вопрос к тем, кто привёл его в клуб. Он забивает за сборную? Здорово, но в «Спартаке» он никак себя не проявил», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, Николсон стал игроком «Спартака» в январе 2022 года. Он провёл за московский клуб 43 матча во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и четырьмя результативными передачами.