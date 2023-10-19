«Зинченко — главный шутник в команде». Рамсдейл, Жезус и Мартинелли обсудили одноклубников

Футболисты «Арсенала» Аарон Рамсдейл, Габриэл Жезус и Габриэл Мартинелли приняли участие в опросе, в котором охарактеризовали остальных одноклубников. Об этом информирует Daily Mail.

Рамсдейл охарактеризовал Бена Уайта, Кирана Тирни и Роба Холдинга, как футболистов, которые его больше всего разозлили. Мартинелли в качестве подобного игрока назвал Фабиу Вийеру. Жесус в этом аспекте выделил Якуба Кивёра и Александра Зинченко.

На вопрос о том, кто в «Арсенале» является главным шутником, все три футболиста ответили, назвав также Зинченко.

Далее футболистов попросили назвать игроков «канониров», которые с наименьшей вероятностью заплатят за ужин. Жезус отметил Рейсса Нелсона, Рамсдейл — Эльнени, а Мартинелли — Вийеру.