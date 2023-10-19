Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу рассказал, что раньше был шофёром Пушкаша

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу рассказал, что раньше был шофёром легенды «Реал» Мадрида Ференца Пушкаша.

«Это был просто причудливый мир футбола, где в захолустье игры мы встретили одного из величайших футболистов всех времён.

Он изо всех сил пытался говорить по-английски, но я работал в Греции. Я был капитаном и, имея греческое происхождение, в итоге стал его переводчиком и шофёром. Я старался проводить с ним как можно больше времени.

У него просто был блестящий взгляд на жизнь. Он был очень скромным человеком, и поэтому пользовался всеобщим уважением. Это был хороший урок для меня и для всех нас: если ты добиваешься великих результатов, но остаёшься скромным, люди лучше относятся к тебе, чем если ты начнёшь говорить о своих личных достижениях.

Он никогда этого не делал, и как тренер он хотел, чтобы его команды забивали голы – это всё, что его интересовало. Если бы мы выиграли 5:4, он был бы счастливее, чем если бы мы выиграли 1:0. Мне понравилось время, проведённое с ним.

После ухода Ференца из команды мы пытались поддерживать контакт, но к тому времени, когда я сам стал тренером, его здоровье ухудшилось, и это было очень досадно. Я думаю, что он очень гордился нами», — приводит слова Постекоглу FourFourTwo.

Постекоглу был игроком австрийского «Саут Мельбурна», когда Пушкаш неожиданно был назначен новым тренером команды в 1989 году. Это была последняя работа легенды «Реала» и сборной Венгрии в управлении клубом после того, как он ранее вывел греческий «Панатинаикос» в финал Кубка европейских чемпионов.

Пушкаш покинул «Саут Мельбурн» в 1992 году, после того как помог им выиграть титул чемпиона страны.