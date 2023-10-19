Игрок «Сочи» Батырев рассказал о своей зарплате в молодёжной команде «Ванкувера»

Полузащитник «Сочи» Амир Батырев, ранее игравший в молодёжной команде футбольного клуба «Ванкувер» рассказал о том, сколько денег он получал в Канаде.

«Часто ли в детстве ездил в США? Да. С семьёй ездили отдыхать, а также с командой на турниры. Много раз бывал в Штатах. Если сравнивать, то в Канаде поспокойнее — этим и лучше. И люди в Канаде добрее, как мне кажется.

Много ли платят в Канаде игрокам молодёжных клубов? Очень мало. Можно сказать, что когда стал играть в молодёжке «Ванкувера», начал получать карманные деньги. Можно сказать, практически не зарабатывал. С 17 лет что‑то начали платить — сумму даже не помню. Но точно меньше 1000 канадских долларов в месяц (около € 700. — Прим. «Чемпионата»). Так что в Канаде в молодёжных командах практически не платят», — приводит слова Батырева «Матч ТВ».

21-летний Батырев родился в Канаде и выступал в молодёжных командах «Торонто» и «Ванкувера». В «Сочи» футболист перешёл из «Твери» летом 2022 года.