Беллингем признан лучшим игроком «Реала» в сентябре

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем признан лучшим футболистом «сливочных» в сентябре, сообщает пресс-служба клуба.

«Моя связь с фанатами особенная, мне приятно играть для них. Мне нравятся песни и кричалки, они придают мне много энергии и сил. Возможно, именно поэтому я начал так, как начал. Я очень ценю это и надеюсь, что мы продолжим вместе создавать хорошие воспоминания», — приводит слова Беллингема официальный сайт клуба

В сентябре англичанин принял участие в пяти матчах «Реала», в которых забил три гола.

Напомним, Джуд Беллингем присоединился к мадридскому «Реалу» в начале июня, перейдя из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера составила € 103 млн, и ещё до 30% от этой суммы «Боруссия» может получить в виде бонусов. Английский полузащитник заключил контракт с испанским клубом до 2029 года.