Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Беллингем признан лучшим игроком «Реала» в сентябре

Беллингем признан лучшим игроком «Реала» в сентябре
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем признан лучшим футболистом «сливочных» в сентябре, сообщает пресс-служба клуба.

«Моя связь с фанатами особенная, мне приятно играть для них. Мне нравятся песни и кричалки, они придают мне много энергии и сил. Возможно, именно поэтому я начал так, как начал. Я очень ценю это и надеюсь, что мы продолжим вместе создавать хорошие воспоминания», — приводит слова Беллингема официальный сайт клуба

В сентябре англичанин принял участие в пяти матчах «Реала», в которых забил три гола.

Напомним, Джуд Беллингем присоединился к мадридскому «Реалу» в начале июня, перейдя из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера составила € 103 млн, и ещё до 30% от этой суммы «Боруссия» может получить в виде бонусов. Английский полузащитник заключил контракт с испанским клубом до 2029 года.

Материалы по теме
Мадридский «Реал» планирует вернуть Моуринью на пост главного тренера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android