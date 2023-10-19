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Президент «Наполи» намекнул на продажу Осимхена летом 2024 года

Президент «Наполи» намекнул на продажу Осимхена летом 2024 года
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Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис тонко намекнул на продажу нападающего команды Виктора Осимхена летом 2024 года.

«Мы устно договорились о новом контракте в августе, затем, если что-то изменится с его стороны… жизнь продолжается.

Контракт Виктора истекает в июне 2025 года, время есть всегда. Помните… я продал Калиду Кулибали в «Челси» за год до окончания его контракта», — приводит слова Де Лаурентиса футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт нигерийского нападающего с «неаполитанцами» истекает 30 июня 2025 года. 24-летний игрок перешёл в итальянский клуб осенью 2020 года из французского «Лиона» за € 75 млн. В этом сезоне Осимхен принял участие в десяти матчах во всех турнирах, где забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу. Transfermarkt оценивает футболиста в € 120 млн.

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