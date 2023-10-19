«Валенсия» примет участие в акции, посвящённой Всемирному дню борьбы с раком груди

«Валенсия» представила специальную капитанскую повязку, посвящённую Всемирному дню борьбы с раком груди (15 октября), которую капитан клуба Хосе Луис Гайя будет носить в двух ближайших матчах Ла Лиги. Об этом информирует официальный сайт «Валенсии».

Сообщается, что Гайя сыграет с новой капитанской повязкой в матче с «Кадисом», который состоится 22 октября, а также в игре с «Атлетиком» Бильбао (29 октября). После этих матчей повязка будет выставлена на аукцион. Все собранные средства будут переданы команде Dragon Boat Marina Valencia (команда по гребле), состоящей из женщин, переживших рак. Дизайн повязки был выбран фанатами клуба.

Напомним, после девяти туров Ла Лиги «Валенсия» набрала 11 очков и на текущий момент находится на девятом месте в чемпионате.

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