Осинькин: лучший футболист на старте сезона РПЛ, наверное, Кордоба

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин назвал лучшего футболиста на старте старте нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Лучший футболист на старте сезона, наверное, Кордоба. Понятно, что это не открытие, но игра «Краснодара» в этом сезоне достаточно стабильна. Наверное, самую большую роль в этом качественном отрезке сыграл именно Кордоба. При этом не могу сказать, что кто-то проявляет себя так же ярко, как, например, Малком в прошлом сезоне», — приводит слова Осинькина Sport24.

В текущем сезоне РПЛ 30-летний колумбийский нападающий принял участие 11 встречах, в которых забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

«Краснодар» сейчас занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 27 очков в 11 играх. «Спартак» располагается на шестой строчке.