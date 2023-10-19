Стала известна официальная зарплата Месси в «Интер Майами»

Стала известна официальная заработная плата футболиста Лионеля Месси в американском «Интер Майами», сообщает Los Angeles Times.

По контракту Лионеля Месси с «Интер Майами» ему будет выплачиваться базовая зарплата в размере $ 12 млн (€ 11,3 млн) и $ 20,4 млн (€ 19,3 млн) в качестве гарантированной компенсации.

Также ожидается, что сделки с adidas и производителем спортивной одежды Fanatics, доля продаж подписки на потоковый сервис MLS Season Pass от Apple TV и доля в команде доведут ежегодный доход Месси до $ 50 — 60 млн (€ 47,4 – 56,9 млн).

До Месси самым высокооплачиваемым игроком в истории MLS был Лоренцо Инсинье из «Торонто» с базовой зарплатой в $ 7,5 млн (€ 7,1 млн) и гарантированным вознаграждением в размере $ 15,4 млн (€ 14,6 млн) в год.

Отметим, что бывшие товарищи Месси по «Барселоне», Жорди Альба и Серхио Бускетс, подписали контракт с «Интером» за значительно меньшую сумму. Альба получает базовую зарплату в размере $ 1 млн (€ 948 тысяч) и гарантированную компенсацию в размере $ 1,25 млн (€ 1,18 млн), а годовой доход Бускетса составляет $ 1,5 млн (€ 1,42 млн) и $ 1,775 млн (€ 1,683 млн) соответственно.

Подписание Месси вывело «Интер Майами» на вершину лиги по заработной плате с показателем $ 39,4 млн (€ 37,3 млн).