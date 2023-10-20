Президент «Реймса»: те люди, которые критикуют отсутствие зрелищности в Лиге 1 — болваны

Президент «Реймса» Жан-Пьер Кейо высказался критически в отношении людей, считающих, что французскому чемпионату не хватает зрелищности.

«Люди, которые так говорят — болваны! Очевидно, что всегда можно критиковать уровень игры Лиги 1 или «Реймса». Но если вы когда-нибудь посмотрите отдельные матчи в Англии или определённые игры в Испании, то не увидите разницы, так что эти разговоры необходимо прекратить», — приводит слова Кейо RMC Sport.

Напомним, после восьми туров чемпионата Франции «Реймс» набрал 13 очков и на текущий момент располагается на пятой строчке в турнирной таблице. В следующем туре команда Уильяма Стилла сыграет с «Тулузой». Матч состоится 22 октября и пройдёт в Тулузе на стадионе «Мунисипал». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.