Бывший тренер Гюлера – об игроке: у Гюлера потенциал больше, чем у Месси

Юношеский тренер Арды Гюлера Эрол Токгёзлер высказался о своём бывшем подопечном и заявил, что у него потенциал больше, чем у Лионеля Месси.

«Всегда был связан с числом 10, как и его кумир Алекс де Соуза. Особенный и ориентированный на футбол 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

Я познакомился с ним, когда ему было 13 лет, когда он ещё учился в школе. Когда он пришёл в «Генчлербирлиги», я был его учителем физкультуры, а также его тренером. Один из моих коллег ещё до того, как я с ним встретился, уже предупредил меня, что Арда — это нечто исключительное. У него потенциал больше, чем у Лео Месси.

Когда мы впервые встретились, он был не выше 1,55 метра, но обладал впечатляющей техникой. Он поймал мяч и был очень умён. Он мог делать всё, что угодно с мячом в ногах. Его талант был чем-то необычным. Я никогда не видел такого таланта в этом возрасте. Когда Арда начнёт играть в Испании, все поймут, что он технически первоклассный футболист.

Дело в том, что мяч был ещё одной конечностью, третьей ступнёй. Он мог сделать всё, что задумал. И самое приятное то, что в каждой ситуации у него было две, три, четыре или пять альтернатив, пять разных планов. Местоположение поля не имело значения. Он играет в футбол силой мысли. Защитники подумали, когда столкнулись с ним: как я могу его остановить?

Невероятно, это было невероятно. Было ясно, что он особенный игрок. Его футбол был основан на том, чтобы делать всё, о чём он думал, невозможно было предсказать, чем это обернётся. Дриблинг, удары… У него был и есть огромный арсенал», — приводит слова Токгёзлера AS.