Игрок «Милана» Адли: Пиоли всегда заставлял меня чувствовать себя частью команды

Полузащитник «Милана» Ясин Адли поделился эмоциями от своего положения в команде, а также высказался о чемпионской гонке в Серии А.

«Мне удаётся играть немного больше, но я всегда старался учиться и расти. У меня всё хорошо, но это только начало, и мне ещё многому предстоит научиться.

Пиоли всегда заставлял меня чувствовать себя частью команды и давал мне советы. Момент, который действительно придал мне импульс, произошёл перед матчем «Рома » – «Милан», первой игрой после закрытия трансферного рынка. Пиоли подошёл ко мне и сказал, что очень рад, что я остался в «Милане». Это придало мне большую уверенность.

Мне очень нравится новая роль, и я стараюсь совершенствоваться на каждой тренировке. Беннасер мне как брат, но с Круничем я тоже очень лажу. Конкуренция помогает командам становиться сильнее, и за пределами поля мы все друзья.

Сравнения с другими игроками? Я просто Адли. Пирло и Зидан — фантастические игроки, к этому уровню сложно даже приблизиться. Я стараюсь сделать всё возможное для «Милана», это главное. Я никогда не забуду овации, которые я получил на Сан-Сиро, это была мечта.

Сейчас мы лидируем в таблице, но впереди долгий путь, и в нём участвует много команд: «Ювентус», «Интер», возможно, «Аталанта», «Наполи», «Лацио». Это будет упорная кампания с трудными матчами до конца. Когда ты в «Милане», ты играешь на победу. Скудетто – одна из наших целей, но мы не говорим об этом каждый день и не давим на себя. Мы сосредоточены на том, чтобы побеждать в каждой игре», — приводит слова Адли Sport Mediaset.