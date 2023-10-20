АПЛ введёт жёсткий потолок зарплат

Председатель «Кристал Пэлас» Стив Пэриш заявил, что ведутся переговоры о введении жёсткого потолка зарплат в английской Премьер-лиге.

«Об этом идут действительно позитивные разговоры. Нам также нужно быть очень осторожными, потому что есть и непредвиденные последствия. Надеюсь, мы добьёмся чего-то, что принесёт пользу. Не только клубам АПЛ, но и всей пирамиде, которая даст способность конкурировать. Мы голосуем за то, чтобы наши конкуренты могли добиться большего и бросить нам вызов.

Я думаю, что всё движутся к контролю расходов. УЕФА вводит 70% ограничения на стоимость команды, который будет иметь некоторый эффект. Они также рискуют создать постоянство, потому что, если у вас есть 70% оборот, очевидно, это позволит вам потратить больше денег», — приводит слова Пэриша The Times.

Лига рассматривает ряд стратегий для сохранения конкурентного баланса, таких как привязка, которая ограничит расходы на зарплату самой богатой команде кратным доходом, полученным от трансляции в нижестоящем клубе.

Также ожидается, что АПЛ будет следовать новой структуре УЕФА, согласно которой команды будут ограничены расходованием 70% от своего оборота на заработную плату и трансферы.

Введение потенциального потолка зарплат, вероятно, столкнётся с препятствиями со стороны более крупных клубов, поскольку это повлияет на них больше всего в будущем.