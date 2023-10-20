Министр внутренних дел Франции объяснил свои претензии к Кариму Бензема

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объяснил своих претензии к нападающему «Аль-Иттихаду» Кариму Бензема.

«Я просто имею право бороться с идеей о том, что когда мы твитим о палестинских гражданах, а я, очевидно, первый, кто шокирован тем, что происходит с палестинскими гражданскими лицами, крайне удивительно не писать об убийстве французского профессора. Есть люди, которые предпочитают вообще не писать в «твиттере», и мы уважаем это молчание. Мы не обязаны высказывать своё мнение. Но именно избирательность вызывает вопросы. Если Бензема перед 20 млн своих подписчиков выразит соболезнование по поводу смерти этого профессора, я возьму своих слова назад», — приводит слова Дарманена Le Parisien.

Напомним, ранее Дарманен обвинил Бензема в связях с террористической организацией

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