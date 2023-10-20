«Аль-Наср» презентовал Роналду торт в связи с достижениями игрока в 2023 году

«Аль-Наср» поздравил нападающего Криштиану Роналду с выходом на первое место в списке лучших бомбардиров календарного года.

Партнёры по команде презентовали Роналду торт, на котором изображено его фирменное празднование. Также на презенте были отмечены результаты нападающего – 40 забитых мячей в 2023 году и 127 голов за национальную команду Португалии.

Напомним, Роналду оформил дубль в матче с национальной командой Боснии и Герцеговины (5:0) и достиг показателя в 40 забитых мячей за клуб и сборную с начала 2023 года. По этому показателю португалец обогнал форварда «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда, на счету которого 39 голов.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

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