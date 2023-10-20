Месси намерен сыграть в последнем для «Интер Майами» матче сезона

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси сказал, что примет участие в последнем для его команды матче регулярного сезона МЛС против «Шарлотт» в гостях, хотя игра пройдёт на искусственном газоне.

«Я буду играть в том матче, который остался», — приводит слова Месси Associated Press.

Игра пройдёт в ночь на 22 октября по московскому времени и начнётся в 1:00.

При этом главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино сказал, что пока не готов подтвердить участие Месси в ближайшем матче.

«Самое главное здесь — это сыгранные 90 минут за сборную, в течение которых он чувствовал себя хорошо, был уверен в себе и не беспокоился о своей травме. Мы ещё раз поговорим, чтобы узнать, готов ли он снова играть», — сказал Мартино.

Месси недавно провёл два матча за сборную Аргентины в отборе ЧМ-2026. 13 октября в игре против Парагвая он вышел на замену на 53-й минуте. 18 октября форвард провёл полный матч с Перу и забил в нём два гола.

Фанаты покидают матч «Интер Майами» после замены Месси: