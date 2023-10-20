Инсайдер Фабрицио Корона заявил, что в «Интере» есть футболист-гей

Инсайдер Фабрицио Корона заявил, что в «Интере» есть футболист-гей.

«Я уже упоминал в своём телеграм-канале, — это футболист «Интера», но больше сказать не могу, иначе вы навлечёте на меня неприятности. Я считаю, что во всех футбольных клубах есть футболисты-геи, но никто этого не признает», — приводит слова Короны Tendenze Di Viaggio.

Отмечается, что на данный момент ни один игрок «Интера» или любой другой итальянской футбольной команды публично не заявил о своей гомосексуальности.

После восьми туров чемпионата Италии «Интер» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, записав в свой актив 19 очков. В следующем туре «Интер» встретится с «Торино», матч состоится 21 октября, начало – 19:00 мск.

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