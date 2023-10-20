МВД Баварии отреагировало на призыв Бундестага изгнать Мазрауи за поддержку Палестины

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн отреагировал на призыв двух депутатов Бундестага от Христианско-демократического союза изгнать марокканского футболиста «Баварии» Нуссайра Мазрауи из Германии из-за поддержки Палестины.

«Как правило, депортация возможна только при наличии права на проживание и совершении серьёзных преступлений. Вот почему «Бавария» должна сама позаботиться об этом деле.

Не должно быть таких заявлений от игроков «Баварии», которых я в других случаях очень ценю», – приводит слова Херрманна Bayern & Germany.

Напомним, ранее Мазрауи выразил свою поддержу палестинцам, заявив, что игроки и тренерский штаб национальной команды Марокко пожертвуют пострадавшим все бонусы за матчи до Кубка Африки, а также пообещал организовать больше гуманитарных инициатив.