Издание FourFourTwo назвало самый шокирующий трансфер в истории футбола

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Британское издание FourFourTwo сформировало рейтинг 32 трансферов, ставших самыми шокирующими в истории футбола.

Возглавил список Луиш Фигу, перешедший из «Барселоны» в «Реал».

В топ-3 также вошли трансферы Сола Кэмпбелла из «Тоттенхэма» в «Арсенал» и Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ».

Топ-10 таких трансферов выглядит так:

1. Луиш Фигу из «Барселоны» в «Реал»

2. Сол Кэмпбелл из «Тоттенхэма» в «Арсенал»

3. Неймар из «Барселоны» в «ПСЖ»

4. Карлос Тевес и Хавьер Маскерано из «Коринтианс» в «Вест Хэм»

5. Эрик Кантона из «Лидса» в «Манчестер Юнайтед»

6. Роберто Баджо из «Фиорентины» в «Ювентус»

7. Кевин Киган из «Гамбурга» в «Саутгемптон»

8. Лютер Блисетт из «Уотфорда» в «Милан»

9. Энди Коул из «Ньюкасла» в «Манчестер Юнайтед»

10. Рикардо Вилья и Освальдо Ардилес из «Россинга» и «Уракана» в «Тоттенхэм»