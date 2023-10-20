Издание FourFourTwo назвало самый шокирующий трансфер в истории футбола

Британское издание FourFourTwo сформировало рейтинг 32 трансферов, ставших самыми шокирующими в истории футбола.
Возглавил список Луиш Фигу, перешедший из «Барселоны» в «Реал».
В топ-3 также вошли трансферы Сола Кэмпбелла из «Тоттенхэма» в «Арсенал» и Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ».
Топ-10 таких трансферов выглядит так:
1. Луиш Фигу из «Барселоны» в «Реал»
2. Сол Кэмпбелл из «Тоттенхэма» в «Арсенал»
3. Неймар из «Барселоны» в «ПСЖ»
4. Карлос Тевес и Хавьер Маскерано из «Коринтианс» в «Вест Хэм»
5. Эрик Кантона из «Лидса» в «Манчестер Юнайтед»
6. Роберто Баджо из «Фиорентины» в «Ювентус»
7. Кевин Киган из «Гамбурга» в «Саутгемптон»
8. Лютер Блисетт из «Уотфорда» в «Милан»
9. Энди Коул из «Ньюкасла» в «Манчестер Юнайтед»
10. Рикардо Вилья и Освальдо Ардилес из «Россинга» и «Уракана» в «Тоттенхэм»