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Гендиректор «Интера» назвал фаворита текущего розыгрыша Серии А

Гендиректор «Интера» назвал фаворита текущего розыгрыша Серии А
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Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта назвал главного претендента на победу в чемпионате Италии.

«Когда я работал в «Ювентусе», мы с Антонио Конте уже выигрывали чемпионат в год без еврокубков. Опыт показывает, что отсутствие европейских турниров – это преимущество. Вот почему я считаю «Ювентус» фаворитом сезона», — приводит слова Маротты La Gazzetta dello Sport.

7 октября завершился матч 8-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Ювентус» и «Торино». Команды играли на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). «Ювентус» добыл уверенную победу — 2:0. После восьми туров Серии А подопечные итальянского специалиста Массимилиано Аллегри набрали 17 очков и занимают третье место в чемпионате.

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