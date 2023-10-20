Гендиректор «Интера» назвал фаворита текущего розыгрыша Серии А

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта назвал главного претендента на победу в чемпионате Италии.

«Когда я работал в «Ювентусе», мы с Антонио Конте уже выигрывали чемпионат в год без еврокубков. Опыт показывает, что отсутствие европейских турниров – это преимущество. Вот почему я считаю «Ювентус» фаворитом сезона», — приводит слова Маротты La Gazzetta dello Sport.

7 октября завершился матч 8-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Ювентус» и «Торино». Команды играли на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). «Ювентус» добыл уверенную победу — 2:0. После восьми туров Серии А подопечные итальянского специалиста Массимилиано Аллегри набрали 17 очков и занимают третье место в чемпионате.