Мухин ― о Евро-2020: вспоминаем с Головиным, как тогда было хорошо, какие были матчи

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин поделился воспоминаниями об участии сборной России в Евро-2020.

«Недавно вспоминали с Сашей Головиным, как было хорошо на Евро, какие были матчи. Для меня тот турнир очень много значит. Помню, как выходил на Бельгию. Казалось, что это что-то нереальное. Но меня не трясло. Правда, меня тогда Азар покрутил ― он очень резкий.

Я тогда в сумме сыграл минут 60. Но понял, что этот футбол сильно отличается от того, в который играем мы в РПЛ. Чтобы попасть на такой уровень, надо работать в три раза больше», — сказал Мухин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям. При этом финская команда в итоге не вышла в плей-офф.