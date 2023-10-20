Чемпионат Германии по футболу: расписание матчей 8-го тура Бундеслиги сезона-2023/2024

Сегодня, 20 октября, матчем «Боруссия» Д — «Вердер» стартует 8-й тур Бундеслиги сезона-2023/2024.
В 8-м туре чемпионата Германии состоятся следующие девять встреч.
20 октября, пятница:
«Боруссия» Д — «Вердер» (Дортмунд, 21:30 мск).
21 октября, суббота:
«Дармштадт 98» — «РБ Лейпциг» (Дармштадт, 16:30 мск);
«Фрайбург» — «Бохум» (Фрайбург, 16:30 мск);
«Хоффенхайм» — «Айнтрахт» Ф (Зинсхайм, 16:30 мск);
«Унион» — «Штутгарт» (Берлин, 16:30 мск);
«Вольфсбург» — «Байер» (Вольфсбург, 16:30 мск);
«Майнц» — «Бавария» (Майнц, 19:30 мск).
22 октября, воскресенье:
«Кёльн» — «Боруссия» М (Кёльн, 16:30 мск);
«Хайденхайм» — «Аугсбург» (Хайденхайм, 18:30 мск).
Турнирную таблицу Бундеслиги возглавляет «Байер», который набрал 19 очков. Вторую позицию занимает «Штутгарт» с 18 баллами. У «Баварии» и дортмундской «Боруссии» на счету по 17 очков. Последнее место занимает «Кёльн», набравший одно очко.