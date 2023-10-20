Регламент чемпионата «Содружество» будет утверждён в начале ноября

Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов заявил, что окончательно схема финансирования и количество участников футбольного чемпионата «Содружество» будут утверждены в первой половине ноября.

«Мы получили поручение президента сделать всё возможное, чтобы молодые футболисты на новых территориях могли полноценно заниматься, выступать на соревнованиях, тренироваться. На сегодняшний день могу уверенно сказать, что концепция объединённого чемпионата по футболу «Содружество» с участием команд, представляющих новые территории, проработана, основные параметры, в том числе финансовые, тоже находятся на финальной стадии согласования. Финансирование будет осуществляться за счёт бюджетных и внебюджетных средств, в том числе по линии фонда «Наш спорт».

Не могу не сказать, что в рамках объединённого чемпионата по футболу «Содружество» пройдут отдельные соревнования среди 10 профессиональных команд, 10 юношеских команд и 10 молодёжных команд. Это очень важно, чтобы выстроить цепочку подготовки спортивного резерва для пополнения профессиональных футбольных команд. Мы смотрим пропорции, обсуждаем другие мелкие детали. Думаю, через две-три недели утвердим всё окончательно. Давайте дождёмся ноября», — приводит слова Байсултанова «Матч ТВ».

Напомним, накануне Дмитрий Чернышенко рассказал о создании футбольной лиги для команд из новых регионов страны.