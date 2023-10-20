Игрок ЦСКА Мухин: Набабкин — ориентир по игре в защите. Такой цепкости ни у кого нет

Полузащитник ЦСКА и сборной России Максим Мухин назвал Кирилла Набабкина своим ориентиром по игре в обороне.

«В атаке самое неприятное — играть спиной. А в защите тяжело даются верховые единоборства. Я просто стараюсь в них не идти. У нас есть Роша ― это человечек, который в воздухе всё может выиграть. В защите для меня ориентир Кирилл Анатольевич Набабкин. Такой цепкости больше ни у кого нет. И на тренировках, и в играх он действует так, что если нападающий принимает мяч, а за его спиной находится Набабкин, то у форварда 5%, что он останется с мячом», — сказал Мухин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

ЦСКА после 11 матчей в РПЛ располагается на седьмой позиции с 17 очками. Красно-белые набрали столько же очков и находятся на шестом месте. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).