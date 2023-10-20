Игрок ЦСКА Мухин ― о юморе: с иронией легче по жизни. Быть серьёзным не так интересно

Полузащитник ЦСКА и сборной России Максим Мухин высказался на тему юмора в своей жизни.

«Я всегда с иронией иду по жизни, но раскрылась она только год назад. Раньше я был скромный, закрепощённый ― шутил только в близкой компании. Сейчас повзрослел, раскрепостился. С иронией просто по жизни легче двигаться. Быть серьёзным лично мне не так интересно. Но я ничего специально не делаю, я просто стараюсь быть собой. Комиков не смотрю. У меня юмор сам сформировался ― что в голову прилетит», — сказал Мухин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

ЦСКА после 11 матчей в РПЛ располагается на седьмой позиции с 17 очками. Красно-белые набрали столько же очков и находятся на шестом месте. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).