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Игрок ЦСКА Мухин ― о юморе: с иронией легче по жизни. Быть серьёзным не так интересно

Игрок ЦСКА Мухин ― о юморе: с иронией легче по жизни. Быть серьёзным не так интересно
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Полузащитник ЦСКА и сборной России Максим Мухин высказался на тему юмора в своей жизни.

«Я всегда с иронией иду по жизни, но раскрылась она только год назад. Раньше я был скромный, закрепощённый ― шутил только в близкой компании. Сейчас повзрослел, раскрепостился. С иронией просто по жизни легче двигаться. Быть серьёзным лично мне не так интересно. Но я ничего специально не делаю, я просто стараюсь быть собой. Комиков не смотрю. У меня юмор сам сформировался ― что в голову прилетит», — сказал Мухин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

ЦСКА после 11 матчей в РПЛ располагается на седьмой позиции с 17 очками. Красно-белые набрали столько же очков и находятся на шестом месте. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).

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