Мухин ― о дубле «Локомотиву»: встаю, думаю ― а чего происходит? Я что, второй забил?

Полузащитник ЦСКА и сборной России Максим Мухин вспомнил свой дубль в ворота «Локомотива».

«Когда забил «Локомотиву», ёкнуло ― всё-таки бывшая команда. Но больше ёкнуло из-за того, что я два забил. До этого со мной такого не случалось. Я когда первый забил, был приятно удивлён. Не верил, что это со мной случилось. А когда забил второй, встаю, думаю: «А чего происходит? Я что, второй забил?» Очень счастлив был», — сказал Мухин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

ЦСКА после 11 матчей в РПЛ располагается на седьмой позиции с 17 очками. Красно-белые набрали столько же очков и находятся на шестом месте. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).