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Игрок ЦСКА Мухин: где я буду через пять лет? В канаве

Игрок ЦСКА Мухин: где я буду через пять лет? В канаве
Комментарии

Полузащитник ЦСКА и сборной России Максим Мухин ответил на блиц-опрос корреспондента «Чемпионата».

― Кто тебя больше бесит летом ― комары или мухи?
― Комары.

― Лучший вид отдыха?
― На шезлонге.

― Красивый гол или эффектный подкат?
― Красивый гол.

― Снова сыграть в Лиге чемпионов и на чемпионате мира за сборную или чемпионство с ЦСКА?
― Чемпионство с ЦСКА.

― Где будет Максим Мухин через пять лет?
― В канаве, ха-ха. Да где я буду? Там, где нас нет.

ЦСКА после 11 матчей в РПЛ располагается на седьмой позиции с 17 очками. Красно-белые набрали столько же очков и находятся на шестом месте. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).

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