Игрок ЦСКА Мухин: где я буду через пять лет? В канаве

Полузащитник ЦСКА и сборной России Максим Мухин ответил на блиц-опрос корреспондента «Чемпионата».

― Кто тебя больше бесит летом ― комары или мухи?

― Комары.

― Лучший вид отдыха?

― На шезлонге.

― Красивый гол или эффектный подкат?

― Красивый гол.

― Снова сыграть в Лиге чемпионов и на чемпионате мира за сборную или чемпионство с ЦСКА?

― Чемпионство с ЦСКА.

― Где будет Максим Мухин через пять лет?

― В канаве, ха-ха. Да где я буду? Там, где нас нет.

ЦСКА после 11 матчей в РПЛ располагается на седьмой позиции с 17 очками. Красно-белые набрали столько же очков и находятся на шестом месте. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).