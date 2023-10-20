Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 10-го тура Ла Лиги сезона-2023/2024

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 20 октября, матчем между «Осасуной» и «Гранадой» стартует 10-й тур чемпионата Испании по футболу.

В 10-м туре чемпионата Испании состоятся следующие десять встреч.

20 октября, пятница:

«Осасуна» — «Гранада» (Памплона, 22:00 мск).

21 октября, суббота:

«Реал Сосьедад» — «Мальорка» (Сан-Себастьян, 15:00 мск);

«Хетафе» — «Бетис» (Хетафе, 17:15 мск);

«Севилья» — «Реал» М (Севилья, 19:30 мск);

«Сельта» — «Атлетико» М (Виго, 22:00 мск).

22 октября, воскресенье:

«Лас-Пальмас» — «Райо Вальекано» (Лас-Пальмас, 15:00 мск);

«Жирона» — «Альмерия» (Жирона, 17:15 мск);

«Вильярреал» — «Алавес» (Вильярреал, 19:30 мск);

«Барселона» — «Атлетик» Б (Барселона, 22:00 мск).

23 октября, понедельник:

«Валенсия» — «Кадис» (Валенсия, 22:00 мск).

После девяти сыгранных туров турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Реал», в активе команды 24 очка. На втором месте идёт «Жирона», набравшая 22 очка. Тройку лидеров замыкает «Барселона» с 21 очком. На последнем месте расположилась «Альмерия». Команда набрала три очка.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.