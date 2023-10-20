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Игрок ЦСКА Мухин рассказал, что было бы с человеком, предложившим ему «метнуться мухой»

Игрок ЦСКА Мухин рассказал, что было бы с человеком, предложившим ему «метнуться мухой»
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Полузащитник ЦСКА и сборной России Максим Мухин рассказал, что было бы с человеком, предложившим ему «метнуться мухой».

«Мою фамилию в детстве не коверкали. Говорили ли, чтобы я метнулся мухой? Если бы мне кто-то сказал «мухой метнись», он бы сам метнулся. Меня на районе все называли Максом, «муха» появилась только в спортивной школе, но это отлично», — сказал Мухин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

ЦСКА после 11 матчей в РПЛ располагается на седьмой позиции с 17 очками. Красно-белые набрали столько же очков и находятся на шестом месте. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27). Мухин в этом сезоне провёл 11 матчей за ЦСКА в РПЛ и забил два гола.

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