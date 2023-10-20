Министр спорта Египта: будем рады провести матч со сборной России

Министр по делам молодёжи и спорта Египта Ашраф Субхи заявил, что поддержит проведение товарищеского матча между футбольными сборными России и Египта.

«Тут дело не в Министерстве спорта. Возможно, это связано с организаторами, спонсорами и прочими официальными лицами матча. Египетская команда как была готова встретиться со сборной России, так всегда будет к этому готова. У нас хорошие отношения. Если поступит предложение, я поддержу проведение такого матча. Хочется, чтобы наши футбольные федерации сотрудничали. Без каких-либо задних мыслей. Мы будем очень рады провести товарищеский матч с Россией», — приводит слова Субхи «РБ Спорт».

Напомним, ранее сообщалось, что у национальных команд Египта и России была договорённость провести товарищеский матч 16 октября в Абу-Даби, но эта идея в итоге так и не воплотилась в жизнь.