Силкин: ожидания от матча «Локомотива» с «Динамо» непредсказуемые — будет борьба

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о предстоящем матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 с «Локомотивом». Игра состоится в субботу, 21 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 по московскому времени.

«Ожидания непредсказуемые, потому что это дерби. В таким матчах предсказать результат очень трудно. Всё зависит от того, как пойдёт игра. «Локомотив» играет дома, но у них отсутствовало большое количество игроков — были в сборной. У «Динамо» таких игроков было меньше, но Фомин получил травму. Будет борьба», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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