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Силкин: в последние годы «Динамо» раздаёт много очков аутсайдерам на своём поле

Силкин: в последние годы «Динамо» раздаёт много очков аутсайдерам на своём поле
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался по поводу результатов бело-голубых в последних сезонах. По мнению специалиста, московский клуб теряет много очков в матчах с аутсайдерами Российской Премьер-Лиги.

«Не знаю, с чем связаны последние результаты. В последние годы «Динамо» раздаёт много очков аутсайдерам на своём поле. Таким образом реанимирует команды. Всё началось с того года — домашние игры были проиграны конкурентам. С тех пор так и продолжается. Тот же «Факел» приехал и увёз ничью. С такими командами надо забивать первыми», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В ближайшем матче РПЛ «Динамо» встретится с «Локомотивом».

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