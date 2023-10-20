«Спартак» почтил память фанатов, погибших в давке на матче с «Харлемом» ровно 41 год назад

Московский «Спартак» почтил память болельщиков, погибших в давке на матче Кубка УЕФА с «Харлемом». Футболисты и тренерский штаб возложили цветы к мемориалу. Страшная трагедия случилась ровно 41 год назад — 20 октября 1982 года. По официальным данным, она унесла жизни 66 человек, большинство из которых — подростки и молодёжь (от 14 до 19 лет).

«20.10.82. Дата, пропитанная болью и слезами. Дата скорби. 41 год назад давка на стадионе в конце матча Кубка УЕФА «Спартак» – «Харлем» унесла жизни, по официальным данным, 66 наших болельщиков.

Вечная память тем, кто покинул нас в тот день. Мы помним», — написала пресс-служба «Спартака» в клубном телеграм-канале.

Стоит отметить, что, по неофициальной информации, жертв трагедии было гораздо больше, нежели 66 человек. Давка возникла при выходе болельщиков со стадиона «Лужники».