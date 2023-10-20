Тотти: в наше время в футболе было больше командного и боевого духа. Игра изменилась

Бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти поделился мыслями об отличиях современного футбола от футбола прошлых лет.

«Нравится ли мне футбол, в который играют сегодня? Вообще, мне всегда нравился футбол, хотя сейчас он явно отличается от нашего. В наше время было больше командного духа, больше боевого духа. Сейчас люди больше думают о собственной физической форме. Очевидно, что игра изменилась.

В качестве примера можно привести мадридский «Реал», в котором много физически сильных игроков, таких как Беллингем, Тчуамени, Камавинга? Да, но мы всегда говорим о великих игроках. Это нормально, если мы вспомним «Реал» моего времени, в котором были Бекхэм, Роберто Карлос, Зидан… Это совсем другие игроки. Это факт», — приводит слова Тотти Marca.