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Газзаев: найти соперника на ноябрьские матчи сложно. Но сборная России должна играть

Газзаев: найти соперника на ноябрьские матчи сложно. Но сборная России должна играть
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Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался о необходимости проведения товарищеских матчей российской национальной командой.

«Сегодня очень сложно найти хорошую команду, которая была бы спарринг-партнёром для нашей сборной. Сейчас идут квалификационные игры к чемпионату Европы, в Южной Америке — отбор к чемпионату мира — 2026, в Африке тоже отбираются на чемпионат мира. Надо искать соперника. Для этого и существует национальная сборная, чтобы проводить матчи. Предположить что-то сложно. Хочется пожелать, чтобы сборная России нашла достойного спарринг-партнёра, несмотря на то что многие задействованы в национальных турнирах. Найти соперника сложно, но сборная должна существовать и играть контрольные матчи», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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