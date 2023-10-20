Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак высказался о состоянии футболистов, которые вернулись из сборной России

Семак высказался о состоянии футболистов, которые вернулись из сборной России
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о состоянии футболистов, вернувшихся в расположение клуба из сборной России перед матчем с «Крыльями Советов» в чемпионате России.

«Нужно оценить тех, кто вернулся из сборной. Некоторые только сегодня вернутся и приступят к тренировкам. Надо проанализировать их работу в сборной. Понять, насколько они готовы сыграть в составе против «Крыльев». Остальные хорошо готовы на сегодняшний день», — передаёт слова Сергея Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» сыграет с «Крыльями Советов» на домашней арене в воскресенье, 22 октября. После 11 туров сине-бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от «Крыльев» от одно очко.

Материалы по теме
Интриги 12-го тура РПЛ: «Зенит» может стать вторым, а «Локо» вновь обыграть «Динамо»
Интриги 12-го тура РПЛ: «Зенит» может стать вторым, а «Локо» вновь обыграть «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android