Семак высказался о состоянии футболистов, которые вернулись из сборной России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о состоянии футболистов, вернувшихся в расположение клуба из сборной России перед матчем с «Крыльями Советов» в чемпионате России.

«Нужно оценить тех, кто вернулся из сборной. Некоторые только сегодня вернутся и приступят к тренировкам. Надо проанализировать их работу в сборной. Понять, насколько они готовы сыграть в составе против «Крыльев». Остальные хорошо готовы на сегодняшний день», — передаёт слова Сергея Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» сыграет с «Крыльями Советов» на домашней арене в воскресенье, 22 октября. После 11 туров сине-бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от «Крыльев» от одно очко.