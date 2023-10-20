Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак — о «Крыльях Советов»: они и в прошлом году хорошо играли, но не хватало побед

Семак — о «Крыльях Советов»: они и в прошлом году хорошо играли, но не хватало побед
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался в преддверии игры 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов».

«У «Крыльев» изменился результат. Команда и в прошлом году хорошо играла. Но не хватало побед. Попали в сложную ситуацию, боролись за выживание. Это тяжело психологически. В прошлом году нам с ними было сложно. Команда любит играть на контратаках. Нам надо готовиться к тому, чтобы противодействовать им», — приводит слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» сыграет с «Крыльями Советов» на домашней арене в воскресенье, 22 октября. После 11 туров сине-бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от «Крыльев» от одно очко.

Материалы по теме
Семак — о Чистякове: будет готов — будет играть. Мы не рассматриваем вариант его ухода
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android