Сергей Семак поделился воспоминаниями о победе «Рубина» над «Барселоной» в ЛЧ

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился воспоминаниями о победе «Рубина» над испанской «Барселоной» в матче Лиги чемпионов.

«14 лет победе «Рубина» над «Барселоной»? Воспоминания приятные. Та «Барселона» — одна из лучших команд против которых приходилось играть. Курбан Бердыев сыграл важную роль в этой победе. Благодаря его видению той игры удалось выиграть. Плюс удача, но и её тоже нужно заслужить», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Рубином» состоялся 20 октября 2009 года в Испании. Победу со счётом 2:1 одержал казанский клуб. В составе российской команды отличились Александр Рязанцев и Гёкдениз Карадениз. За каталонцев отличился Златан Ибрагимович.