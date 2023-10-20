«Бавария» объявила своё решение по Мазрауи, который ранее поддержал Палестину

Мюнхенская «Бавария» выступила с официальным заявлением после публичной поддержки Палестины со стороны защитника команды Нуссайра Мазрауи.

«На этой неделе мюнхенская «Бавария» провела подробный и разъясняющий разговор с Мазрауи. Поводом для обсуждения стали посты футболиста в соцсетях о терроре против Израиля, которые вызвали резонанс и критику.

«Бавария» и футболист решительно выступают против переноса ближневосточного конфликта и его насилия в Германию, которая привержена миру. Ненависти и насилию в отношении детей нет места в политической культуре Германии. «Бавария» поддерживает еврейскую общину Германии и Израиль; ничто не оправдывает убийство детей и семей.

ФК «Бавария» считает, что футбол должен раскрыть свою силу примирения между разными культурами, особенно в самые трудные моменты. Мазрауи останется в составе «Баварии», но он временно выбыл из игры из-за полученной травмы», — сообщается в заявлении на официальном сайте «Баварии».