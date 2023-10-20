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«Готовься к Дзюбалити». «Локомотив» анонсировал матч с «Динамо» в стиле Mortal Kombat

«Готовься к Дзюбалити». «Локомотив» анонсировал матч с «Динамо» в стиле Mortal Kombat
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«Локомотив» анонсировал матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» видео в стиле Mortal Kombat.

В видеоролике, опубликованном в социальных сетях клуба, показано, как защитник железнодорожников Максим Ненахов играет в Mortal Kombat и в этот момент ему звонит Артём Дзюба. Нападающий «Локомотива» спрашивает партнёра по команде, где он, и, получив ответ, предлагает Ненахову начать готовиться к игре с «Динамо» на поле. Встретив Максима, Дзюба произносит: «Готовься к Дзюбалити», после чего футболисты в обнимку уходят в сторону тренировочного комплекса.

«Локомотив» сыграет с «Динамо» уже в эту субботу, 21 октября, на «РЖД Арене». Начало встречи — в 16:30. После 11 туров железнодорожники занимают четвёртое место в турнирной таблице, набрав 19 очков.

Купить билет на матч «Локомотив» – «Динамо» можно с помощью нашего сервиса «Билеты»

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
21 октября 2023, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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