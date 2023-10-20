«Готовься к Дзюбалити». «Локомотив» анонсировал матч с «Динамо» в стиле Mortal Kombat

«Локомотив» анонсировал матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» видео в стиле Mortal Kombat.
В видеоролике, опубликованном в социальных сетях клуба, показано, как защитник железнодорожников Максим Ненахов играет в Mortal Kombat и в этот момент ему звонит Артём Дзюба. Нападающий «Локомотива» спрашивает партнёра по команде, где он, и, получив ответ, предлагает Ненахову начать готовиться к игре с «Динамо» на поле. Встретив Максима, Дзюба произносит: «Готовься к Дзюбалити», после чего футболисты в обнимку уходят в сторону тренировочного комплекса.
«Локомотив» сыграет с «Динамо» уже в эту субботу, 21 октября, на «РЖД Арене». Начало встречи — в 16:30. После 11 туров железнодорожники занимают четвёртое место в турнирной таблице, набрав 19 очков.
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