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Игрок «Крыльев» Гапонов — о матче с «Зенитом»: это будет битва за шесть очков

Игрок «Крыльев» Гапонов — о матче с «Зенитом»: это будет битва за шесть очков
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Защитник самарских «Крыльев Советов» Илья Гапонов высказался о предстоящем матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом».

«Ребята в хорошем состоянии. Правда, ещё не все приехали с матчей сборных, но настрой серьёзный. Это будет битва за шесть очков. Давайте не забывать, что «Зенит» пять раз подряд становился чемпионом России, недооценивать их, играя в гостях, нельзя», — сказал Гапонов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч 12-го тура текущего сезона чемпионата России «Зенит» — «Крылья Советов» пройдёт в воскресенье, 22 октября, в Санкт‑Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 по московскому времени.

«Зенит» в данный момент занимает третью строчку в РПЛ — у санкт-петербургского клуба 20 очков после 11 встреч. На втором месте располагаются «Крылья Советов» — у самарского клуба 21 очко после 11 туров.

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