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Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Пути регионов Кубка России

Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Пути регионов Кубка России
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Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2023/2024. По её итогам сформировались следующие пары:

  • «Родина» (Москва) — «Черноморец» (Новороссийск);
  • «Химки» (Химки) — «Динамо» (Владивосток);
  • «Акрон» (Тольятти) — «Волгарь» (Астрахань);
  • «Форте» (Таганрог) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск).

На стадии 1/16 финала Пути регионов из Кубка России вылетели «Шинник», «Амкар», «Ротор», «Енисей», «Нефтехимик», «Уфа», «КАМАЗ» и тульский «Арсенал».

Напомним, в финале Кубка России сезона-2022/2023 встречались «Краснодар» и московский ЦСКА. Команды сыграли вничью (1:1) в основное время матча. На 32-й минуте встречи нападающий красно-синих Фёдор Чалов открыл счёт в игре, забив гол с пенальти. На 50-й минуте с передачи Кристиана Рамиреса гол забил форвард «Краснодара» Джон Кордоба. В послематчевой серии пенальти сильнее оказался ЦСКА, который выиграл её со счётом 6:5 и завоевал Кубок России.

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