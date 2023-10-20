Радимов: «Краснодар» имеет шансы на чемпионство в РПЛ, в отличие от Самары

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о чемпионской гонке в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Для «Краснодара» основной конкурент «Зенит» сейчас. «Краснодар» же лидер и имеет шансы, в отличие от Самары. «Крылья Советов» всё-таки более молодая команда, которая лидеров отпускает. «Краснодар» — довольно хорошая команда. Плюс свой стадион. Думаю, что есть возможность. Но «Зенит» — более явный фаворит», — приводит слова Радимова Metaratings.

«Зенит» в данный момент занимает третью строчку в РПЛ — у санкт-петербургского клуба 20 очков после 11 встреч. На втором месте располагаются «Крылья Советов» — у самарского клуба 21 очко после 11 туров. Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар» с 27 очками.