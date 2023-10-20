«Спартак» отказался от подписания экс-хавбека «Эвертона» Томаса Дэвиса

«Спартак» в летнее трансферное окно отказался от подписания бывшего полузащитника «Эвертона» Томаса Дэвиса на правах свободного агента. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, 25-летнего англичанина предложили московскому клубу под закрытие трансферного окна, но «Спартак» ответил отказом, так как не нуждался в опорном хавбеке. Сам Дэвис был готов рассмотреть переезд в Россию при соответствующих финансовых условиях.

Дэвис — воспитанник системы «Эвертона» и уроженец Ливерпуля. Сейчас полузащитник играет за «Шеффилд Юнайтед», поднявшийся из Чемпионшипа в Премьер-лигу по итогам прошлого сезона. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость Томаса в € 9 млн.