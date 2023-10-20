Тренер «Баварии» Тухель высказался об отстранении Мазрауи из-за поддержки Палестины

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал ситуацию с отстранением защитника Нуссайра Мазрауи от тренировок с командой после заявления футболиста о ситуации в Палестине и Израиле.

«Это сложный вопрос. Я рад чёткому заявлению, которое сделал клуб. Я на 100% поддерживаю содержание этого заявления. Эта тема выходит далеко за рамки футбола. Конечно, я разговаривал с Мазрауи, потому что он мой игрок. Я не хочу вдаваться в подробности разговора. Мы также поговорили с Даниэлем Перецем — его семья и друзья находятся в Израиле. Это наш долг — поговорить с ним и понять, возможен ли футбол. Как они взаимодействуют друг с другом? Раздевалка не зависит от религиозных и культурных различий, это всегда место, где вы мирно, дружно и по-товарищески работаете над достижением общей цели. Я очень верю в команду, во влияние раздевалки. Мы знаем, что вместе можно преодолеть сложные обстоятельства», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).