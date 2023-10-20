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Деменко: «Краснодару» будет не так просто в Калининграде. Игнашевич — молодец!

Деменко: «Краснодару» будет не так просто в Калининграде. Игнашевич — молодец!
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Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко высказался в преддверии матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги между «Балтикой» и «Краснодаром».

«Балтика» — непростой соперник. Сергей Игнашевич — молодец! Ребята отдаются на поле, выполняют тренерские установки. Команда очень сложная. «Краснодару» будет не так просто в Калининграде. Если забьют, то будет попроще. Всё же «Краснодар» сейчас на хорошем ходу, но, если забьёт «Балтика», неизвестно, как может повернуться игра», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Балтика» сыграет с «Краснодаром» в эту субботу, 21 октября. Начало матча — в 19:00 мск. После 11 туров «быки» лидируют в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. Калининградцы располагаются на 13-й строчке.

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