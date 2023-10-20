Матыцин оценил возможность проведения игр сборной России с футболистами из ЮАР, КНДР и КНР

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, что Министерство спорта РФ будет рассматривать все форматы взаимодействия с коллегами из ЮАР, КНДР и КНР.

«Мы будем рассматривать все форматы нашего взаимодействия по максимальному количеству дисциплин, которые представляют взаимные интересы», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Напомним, в феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах из-за ситуации на Украине. С момента отстранения сборной России от турниров УЕФА и ФИФА команда Валерия Карпина провела девять товарищеских встреч. В октябре Россия встречалась с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2).