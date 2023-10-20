Сото: мог продолжить карьеру в Европе, но «Балтика» была основным вариантом

Чилийский защитник «Балтики» Гильермо Сото рассказал, что перед переездом в Россию у него были предложения из европейских лиг.

«Сильно ли удивился, когда пришло предложение от «Балтики»? Я тогда находился в Аргентине, где очень конкурентоспособный футбол. Честно, поначалу у меня и в мыслях не было что-либо менять, но потом я решил взглянуть на ситуацию под другим углом, постарался более подробно узнать о том, что меня может ждать в России: раздобыл информацию про команду, про лигу. И так постепенно энтузиазм стал увеличиваться. Я обсудил всё это с семьёй, заручился их поддержкой и уверенностью. Да, сначала была небольшая нерешительность, но, узнав больше о России и российском чемпионате, я понял, что хочу принять это предложение. Долго ли думал? В сумме мне потребовалось около двух недель. У меня была возможность продолжить карьеру в Южной Америке, в Европе, но «Балтика» в этом списке была основным вариантом. Других предложений из России не было», — приводит слова Сото Metaratings.

Сото перешёл в «Балтику» из «Уракана» в августе 2023 года. В составе калининградского клуба он провёл пять матчей, не отметившись в них результативными действиями.